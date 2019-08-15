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Vodafone’da süper coşku

finali öncesi yapılan organizasyonu, İngiliz taraftarlar da çok beğendi. Çocuk korosu ile engelli çocukların söylediği şarkı iki takımına taraftarını da duygulandırdı.

Vodafone’da süper coşku
İngiltere'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda futbolsever, karşılaşmayı tribünden izlerken İstanbul ve Vodafone Park, tarihi günlerinden birini yaşadı.

THREE LITTLE BIRDS
Maç öncesi halk oyunları gösterisi keyifli anlar yaşattı. Liverpool ile Chelsea arasındaki mücadele öncesinde TRT İstanbul Radyosu Çoksesli Çocuk Korusu ile Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonundan çocuklar, Bob Marley'in "Three Little Birds"

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