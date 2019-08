Vodafone’da süper coşku

İngiltere'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda futbolsever, karşılaşmayı tribünden izlerken İstanbul ve Vodafone Park, tarihi günlerinden birini yaşadı.



THREE LITTLE BIRDS

Maç öncesi halk oyunları gösterisi keyifli anlar yaşattı. Liverpool ile Chelsea arasındaki mücadele öncesinde TRT İstanbul Radyosu Çoksesli Çocuk Korusu ile Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonundan çocuklar, Bob Marley'in "Three Little Birds"