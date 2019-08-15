A Spor yorumcusu Emre Bol, Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki İngiliz milli kaleci Joe Hart ile ilgilendiğini söyledi. Deneyimli eldiven Burnley'de forma giyiyor.
A Spor yorumcusu Emre Bol, Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki İngiliz milli kaleci Joe Hart ile ilgilendiğini söyledi. Deneyimli eldiven Burnley'de forma giyiyor.
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