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  • 15.08.2019 17:23
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 17:26

'de kaleye sürpriz transfer | Fenerbahçe son dakika transfer i

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren 'de hazırlık maçlarında Altay Bayındır ve Harun Tekin'in performanslarından memnun olmayan Ersun Yanal, bu bölgeye tecrübeli bir ismin alınmasını istedi. Bunun üzerine harekete geçen sarı-lacivertli yönetim İngiliz kaleci ile temasa geçti.

A Spor yorumcusu Emre Bol, Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki İngiliz milli kaleci Joe Hart ile ilgilendiğini söyledi. Deneyimli eldiven Burnley'de forma giyiyor.

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