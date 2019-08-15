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Belçikalı yıldız Batshuayi'nin peşinde

Sarı-Lacivertliler, Süper Kupa finali öncesi Batshuayi’nin menajeri ile görüşme gerçekleştirdi. 'de istediği süreyi alamayan Belçikalı golcü F.Bahçe'nin teklifine sıcak bakıyor.

Batshuayi ile sıcak temas
F.Bahçe kadrosuna yıldız bir golcü transfer etmekte kararlı. Sarı- Lacivertliler, listesinde bulunan Michy Batshuayi ile görüşme gerçekleştirdi. Süper Kupa finali için 'a gelen Belçikalı golcünün menajeri Yönetimi ile masaya oturdu. Görüşmeler devam ediyor.

YANAL DA ONU ÇOK İSTİYOR
İngiliz ekibinde istediği süreleri alamayan Batshuayi'nin takımdan ayrılmak istediği ve Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı bildirildi. Ersun Yanal da 25 yaşında golcüyü çok istiyor.

2021 YILINDA SONA ERİYOR
Chelsea ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan Batshuayi, 26 kez Belçika 'nda forma giydi. Yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda 13 gol kaydetti.



303 MAÇTA 118 GOLÜ VAR
Güçlü fiziğiyle dikkat çeken Batshuayi, güçlü fiziği ve bitirici vuruşlarıyla tanınıyor. Belçikalı yıldız golcü, kariyerinde çıktığı 303 maçta 118 gole imza attı. 29 da asist yaptı.

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