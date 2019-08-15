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  • 15.08.2019 23:16
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 23:16

SON DAKİKA: 'un rakibi belli oldu

3. eleme turunda 2-2 biten ilk maçın rövanşında sahasında Çekya'nın takımını 2-1 yenerek play-off turuna yükseldi. Bordo - Mavili ekibin bir üst turdaki rakibi Yunanistan temsilcisi AEK oldu.

Trabzonspor'un rakibi belli oldu

UEFA 'nde play-off turuna kalan 'un rakibi, Yunanistan temsilcisi AEK oldu.

Organizasyonun 3. eleme turu rövanşında, Yunanistan'ın AEK takımı, Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'yı Atina Olimpiyat Spor Kompleksi'nde konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan AEK, 26. dakikada Petros Mantalos'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Universitatea Craiova, 63. dakikada Antoni Ivanov'un ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi.
Deplasmanda çıktığı ilk maçı 2-0 kazanan AEK, rövanşta elde ettiği beraberlikle play-off turunda Trabzonspor'un rakibi oldu.

Trabzonspor rakibiyle, 22 Ağustos'ta deplasmanda, 29 Ağustos'ta ise iç sahada karşılaşacak.

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