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  • 15.08.2019 19:41
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 19:57

Skandal! , verdiği içkiyi reddeden yumrukladı

Karma Dövüş Şampiyonası (Ultimate Fighting Championship / UFC) dövüşçüsü , İrlanda’da bir barda ikram ettiği içkiyi reddeden yumrukladı.

Olay, Dublin'de bir barda meydana geldi. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, ünlü dövüşçünün barda oturan yaşlı adamın bardağına kendi içkisinden koyduğu görüldü.

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