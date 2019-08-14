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  • 14.08.2019 19:11
  • Son Güncelleme: 14.08.2019 19:30

Son dakika: Nzonzi'yi 'a bildirdi

Transfer çalışmalarını sürdüren bir transferi daha bitirdi. Sarı kırmızılılar Roma'nın orta saha oyuncusu ile görüşmelere başlandığını 'a bildirdi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Roma forması giyen transferini bitirdi.

Sarı Kırmızılı kulüp Steven Nzonzi'nin kiralanması konusunda görüşmelere başlandığını 'a bildirdi.

İşte Galatasaray'ın KAP'a açıklaması;

Profesyonel futbolcu Steven Mike Christopher Nkemboanza Nzonzi'nin kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü A.S. Roma S.P.A. ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Geçen sezon Roma formasıyla 39 maça çıkan 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu, bu maçlarda 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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