Galatasaray İtalya'nın Roma takımında forma giyen Steven Nzonzi'yi KAP'a bildirdi. Sarı Kırmızılı kulüp Steven Nzonzi'nin kiralanması konusunda görüşmelere başlandığnı KAP'a bildirdi. Bu nedenle taraftarlar Galatasaray'ın yeni transferi Steven Nzonzi kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Steven Nzonzi kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? İşte hayatı...

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ STEVEN NZONZİ KİMDİR?

Steven Nzonzi, 15 Aralık 1988'da dünyaya gelmiştir. Nzonzi 30 yaşındadır. Steven Nzonzi, önlibero olarak zaman zaman da orta sahanın göbeğinde oynayabiliyor. Tam adı Steven N'Kemboanza Mike Christopher Nzonzi Kongo uyruklu futbolcu, 1,96 metre boyundaki fiziğiyle dikkat çekiyor.

Nzonzi, ilk olarak Fransa'nın Amiens takımının alt yaş gruplarında dikkat çekti. Amiens A Takımı'nda forma giymeye başladıktan sonra, 580 bin Euro transfer bedeliyle 2009 yılında Blackburn Rovers kulübüne transfer oldu.