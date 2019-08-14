Çizme’den Mario iddiası Garcia, “Joao Mario, Galatasaray ile anlaştı. Türkiye’ye transfer olma ihtimali var” dedi. 26 yaşındaki futbolcu 8 ve 10 numara pozisyonunda görev yapıyor.

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Galatasaray'la ilgili iddialar artarak devam ediyor. İtalya'da görev yapan Portekizli gazeteci Claudio Garcia, Inter formasını giyen Joao Mario'nun Sarı-Kırmızılı takıma transfer olabileceğini söyledi. Claudio Garcia, "Joao Mario, Galatasaray ile anlaştı. Portekizli orta sahanın Türkiye'ye transfer olma ihtimali var" ifadesini kullandı. Geçen sezonun devre arasında Premier Lig ekibi West Ham'a kiralanan 26 yaşındaki Mario'nun Inter'in yeni sezon planlarında yer almıyor.



İtalya'da görev yapan Portekizli gazeteci Claudio Garcia'nın iddiası gündeme bomba gibi düştü. TÜM MANŞETLER