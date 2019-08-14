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Ahmet Ağaoğlu: Birlik&beraberlik şart

Ahmet Ağaoğlu bayramlaşma töreninde birlik ve beraberliğin bozulmamasını isteyerek, “7 yaşındaki taraftarın benden bir farkı yok”dedi. Öte yandan Trabzonspor camiası dün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bayramlaştı.

Birlik&beraberlik şart
Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen törenle bayramlaştı. Törene Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yöneticilerin yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da katıldı. Törende konuşan Ağaoğlu birlik ve beraberliğin bozulmamasını isteyerek, "Bu bayramda da yine hep birlikte, bir aradayız. Sayın Bakanımız da hiçbir bayramda bizi yalnız bırakmıyor, ona da teşekkürlerimi sunuyorum. Tribündeki 7 yaşındaki taraftarımızın kulübümüzün başkanından da farkı yok, ne de hocamızın 70 yaşındaki bir taraftarımızdan farkı yok" ifadesini kullandı.

EDGAR LE'Yİ KİRALIK VERDİLER
TRABZONSPOR Yusuf Yazıcı karşılığında Lille'den transfer ettiği Edgar Le ile 3+1 yıllık sözleşme yaptı. Ardından Gineli futbolcu 1 yıllığına Feyenoord'a kiralandı.

TRABZONSPOR BAYRAMLAŞTI
TRABZONSPOR camiası dün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bayramlaştı. Futbolcular Başkan Ağaoğlu'nun elini öptü. Bu arada Bakan Mehmet Cahit Turhan da bayramlaşmaya katıldı.

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