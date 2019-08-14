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Ada basınından Fener’le ilgili flaş iddia: Sturridge’e 3.6 milyon Euro

Guardian ve gazeteleri, ’nin ’e yıllık 3.6 milyon Euro teklif ettiğini yazdı. Birçok talibi olan İngiliz yıldıza en iyi rakamı Sarı-Lacivertliler'in önerdiği belirtildi.

Sturridge’e 3.6 milyon Euro
HEM kanatta oynayacak hem gol yollarında etkili olacak bir forvet arayan Fenerbahçe'nin gündemine flaş bir isim girdi. Ada basını, Sarı- Lacivertliler'in Daniel Sturridge'i istediğini yazdı. Bonservisi elinde olan İngiliz yıldız uzun süre Trabzonspor'la görüşmüş ancak teklifi reddetmişti.

3 YILLIK SÖZLEŞME MASADA!
GUARDIAN ve Daily Mail gazeteleri, Fenerbahçe'nin Sturridge'in menajeriyle görüştüğünü belirtti. Ayrıca Sarı- Lacivertliler'in yıllık 3.6 milyon Euro'dan 3 yıllık teklif yaptığı da yazıldı.

1 HAFTA İÇİNDE KARAR VERECEK
ÇOK sayıda talibi olan 29 yaşındaki futbolcuya en iyi rakamı Fenerbahçe'nin önerdiği de iddialar arasında. Sturridge'nin 1 hafta içinde kariyeriyle ilgili kararı vereceği ifade ediliyor.



ÇOK ÖNEMLİ BİR KARİYERİ VAR
26 kez İngiltere Milli Takımı'nın formasını giyen yıldız futbolcu Liverpool, West Brom, Chelsea ve Bolton ve Manchester City'de oynadı. Sturridge sol ayağını çok etkili kullanıyor.

ARTIK DEFTERİ KAPANDI
2008 yılından bu yana 'de forma giyen Sturridge transfer dönemi bittiği için mecburen İngiltere defterini kapatmış oldu.

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