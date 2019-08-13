Zanka’nın forması garanti

F.Bahçe'nin yeni transferi Zanka, savunmaya adeta ilaç olacak... Huddersfield'den 3+1 yıllığına kiralanan 29 yaşındaki stoper Gazişehir sınavında kadroda olacak.
KULÜBEYE
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın Sadık Çiftpınar'ı kulübeye çekeceği ve Zanka ile Serdar Aziz'i 11'de başlatacağı öğrenildi.
3 GOL VE 1 ASİST
Sert futboluyla savunmadaki sıkıntıları azaltması beklenen Danimarkalı Zanka, 1.89 mt.'lik boyuyla hava toplarında da rakiplerini yıldırıyor... Tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 24 maça çıktı ve 3 gol atarken 1 de asist yapmayı başardı.
KULÜBEYE
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın Sadık Çiftpınar'ı kulübeye çekeceği ve Zanka ile Serdar Aziz'i 11'de başlatacağı öğrenildi.
3 GOL VE 1 ASİST
Sert futboluyla savunmadaki sıkıntıları azaltması beklenen Danimarkalı Zanka, 1.89 mt.'lik boyuyla hava toplarında da rakiplerini yıldırıyor... Tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 24 maça çıktı ve 3 gol atarken 1 de asist yapmayı başardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.