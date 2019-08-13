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Zanka’nın forması garanti

Fenerbahçe’nin hazırlık maçlarında savunması tel tel döküldü. ..’ın Gaz-i şehir maçında ilk 11’e yazacağı ilk isim ise Zanka... Yanında ad Serdar oynayacak...

Zanka’nın forması garanti
F.Bahçe'nin yeni transferi Zanka, savunmaya adeta ilaç olacak... Huddersfield'den 3+1 yıllığına kiralanan 29 yaşındaki stoper Gazişehir sınavında kadroda olacak.

KULÜBEYE
Fenerbahçe Teknik Direktörü 'ın Sadık Çiftpınar'ı kulübeye çekeceği ve Zanka ile 'i 11'de başlatacağı öğrenildi.

3 GOL VE 1 ASİST
Sert futboluyla savunmadaki sıkıntıları azaltması beklenen Danimarkalı Zanka, 1.89 mt.'lik boyuyla hava toplarında da rakiplerini yıldırıyor... Tecrübeli oyuncu, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 24 maça çıktı ve 3 gol atarken 1 de asist yapmayı başardı.

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