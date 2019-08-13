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, 'da forma giyen 'nın peşinde

Bordo-Mavililer, ile ’nde oynanan ilk maçta beğendikleri yıldız oyuncu için Çekya temsilcisinin kapısını çalmaya hazırlanyor.

Fırtına’nın hedefi Guelor Kanga
Trabzon bir yandan forvet ine yoğunlaşırken bir yandan da transferi için bastırıyor. Bordo- Mavililer, 'nde karşılaştıkları Sparta Prag'da forma giyen 28 yaşındaki 10 numara Guelor Kanga'nın peşinde... Fırtına, onun için resmi teklif yapacak.

​27 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
Prag'da oynanan ilk maçta 1 gol atan yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Tecrübeli futbolcu, 27 kez Gabon Milli Takımı formasını giydi ve 1 gol attı.



​KARAMAN DA ONAY VERDİ
Yusuf Yazıcı'nın ayrılmasından sonra o bölgeye dinamik bir 10 numara bakan 'da Ünal Karaman da bu transfere onay verdi. Görüşmeler birkaç gün içinde sonuçlanacak.

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