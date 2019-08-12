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  • 13.08.2019 00:36
  • Son Güncelleme: 13.08.2019 00:36

Olympiakos Medipol Başakşehir hangi kanalda? 2019 , saat kaçta?

İlk maçta kendi sahasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında rakibine konuk olacak. Futbolseverler bu nedenle Olympiakos Medipol Başakşehir ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Peki, ? İşte maça dair merak edilenler...

Olympiakos Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Medipol Başakşehir ile Olympiakos karşı karşıya gelecek. Rövanş mücadelesi öncesinde futbolsever maçla ilgili detayları araştırıyor. Peki, Olympiakos Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Olympiakos Medipol Başakşehir hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair bilgiler...

OLYMPİAKOS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Olympiakos - Başakşehir maçı Karaiskakis Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı, İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Bobby Madden yönetecek.

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