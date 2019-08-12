UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Medipol Başakşehir ile Olympiakos karşı karşıya gelecek. Rövanş mücadelesi öncesinde futbolsever maçla ilgili detayları araştırıyor. Peki, Olympiakos Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Olympiakos Medipol Başakşehir hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya dair bilgiler...

OLYMPİAKOS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Olympiakos - Başakşehir maçı Karaiskakis Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı, İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Bobby Madden yönetecek.