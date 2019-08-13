Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 13.08.2019 13:14
  • Son Güncelleme: 13.08.2019 13:14

'tan son dakika bombası: Aboubakar...

’ın kampında yaşadığı sakatlık sebebiyle ’ın yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak olmasının ardından yönetim, forvet i için düğmeye basmıştı. Yönetimin 2016-17 sezonunda kiralık olarak forma giyen ’da karar kıldığı ortaya çıktı.

Transfer bombası patlıyor! Aboubakar...

Bu doğrultuda birçok isimle temas kuran 'ın, son olarak takımda 2016-17 sezonunda kiralık olarak forma giyen 'da karar kıldığı ortaya çıktı. Boyd, Douglas, Ruiz ve Rebocho lerinin ardından ses getirecek bir hamle yapmak için Kamerunlu oyuncuyu seçen transfer komitesinin, 27 yaşındaki futbolcu için tüm sınırları zorlama kararı aldığı bildirildi.

Vincent Aboubakar, Beşiktaş formasıyla 2016-17 sezonunda kiralık olarak görev yapıp 38 maçta 19 gol atmıştı.

PAZARLIKLAR BAŞLADI
Porto'yla yol ayrımında bulunan yıldız futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralama için çalışmalarını sürdüren yönetimin, "Bu sezon şampiyonluk yarışı zorlu geçecek. Taraftarı şampiyonluk havasına sokacak bir transfere ihtiyacımız var. Taraftarın hala unutamadığı Vincent Aboubakar'la bu havayı yakalarız" sözlerinde birleştiği bildirildi. Geçen yıl sol çapraz bağlarından sakatlık yaşayan ve uzun sürenin ardından takımına geri dönen yıldız futbolcu için Beşiktaş, satın alma opsiyonlu kiralama için girişimlerini sürdürüyor. Portekiz ekibinin ise oyuncusunu satma kararı aldığı, pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBeşiktaş'tan son dakika transfer bombası: Aboubakar...
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri