Saray’da haciz kavgası

Galatasaray'da sular durulmuyor... İbrasızlık krizini zor da olsa aşmayı başaran Sarı-Kırmızılı yönetim şimdi de haciz şokuyla karşı karşıya.
MEKTUBU GÖNDERDİ
Eski başkan Dursun Özbek'in iş ortağı Salih Çelen, Sarı-Kırmızılı kulübe haciz mektubu gönderdi. Özbek'in Ankara'daki otelinin ortağı ve aynı zamanda avukatı olan Çelen, İstanbul 37. İcra Dairesi'nden 23 Temmuz tarihli 8 milyon liralık haciz işlemi başlattı.
YAZI TFF'YE DE GİTTİ
Çelen'in aynı yazıyı Spor Toto, Futbol Federasyonu, Basketbol ve Voleybol Federasyonu ile yayıncı kuruluşa da gönderdiği ortaya çıktı. Başkan Mustafa Cengiz'in konuyla ilgili olarak "Ana parayı zaten ödeyeceğiz ancak faiz ödemeyiz" dediği gelen bilgiler arasında.
CENGİZ'E DESTEK VAR
Taraftarlar sosyal medyada yaşananlara büyük tepki gösterdi... Dursun Özbek'e adeta ateş püsküren taraftarlar, Mustafa Cengiz ve yönetime de destek çıktı.
YİNE KARŞI KARŞIYALAR
Mustafa Cengiz ve eski başkan Dursun Özbek yine karşı karşıya geldi. Ortalık toz duman oldu.
HELVACI: HİÇ DOĞRU BULMUYORUM
G.Saray eski ikinci başkanı Mehmet Helvacı yaşananları değerlendirdi. Helvacı, "Hiç alışık olmadığımız şeyler. Eski başkanın borcunu farklı bir yolla almaya çalışmasını ben doğru bulmam" dedi.
MEKTUBU GÖNDERDİ
Eski başkan Dursun Özbek'in iş ortağı Salih Çelen, Sarı-Kırmızılı kulübe haciz mektubu gönderdi. Özbek'in Ankara'daki otelinin ortağı ve aynı zamanda avukatı olan Çelen, İstanbul 37. İcra Dairesi'nden 23 Temmuz tarihli 8 milyon liralık haciz işlemi başlattı.
YAZI TFF'YE DE GİTTİ
Çelen'in aynı yazıyı Spor Toto, Futbol Federasyonu, Basketbol ve Voleybol Federasyonu ile yayıncı kuruluşa da gönderdiği ortaya çıktı. Başkan Mustafa Cengiz'in konuyla ilgili olarak "Ana parayı zaten ödeyeceğiz ancak faiz ödemeyiz" dediği gelen bilgiler arasında.
CENGİZ'E DESTEK VAR
Taraftarlar sosyal medyada yaşananlara büyük tepki gösterdi... Dursun Özbek'e adeta ateş püsküren taraftarlar, Mustafa Cengiz ve yönetime de destek çıktı.
YİNE KARŞI KARŞIYALAR
Mustafa Cengiz ve eski başkan Dursun Özbek yine karşı karşıya geldi. Ortalık toz duman oldu.
HELVACI: HİÇ DOĞRU BULMUYORUM
G.Saray eski ikinci başkanı Mehmet Helvacı yaşananları değerlendirdi. Helvacı, "Hiç alışık olmadığımız şeyler. Eski başkanın borcunu farklı bir yolla almaya çalışmasını ben doğru bulmam" dedi.
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