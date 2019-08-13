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Saray’da haciz kavgası

Başkan , “Ana parayı ödeyeceğiz ama vermeyiz” derken, taraftarlar ’e ateş püskürdü.

Saray’da haciz kavgası
'da sular durulmuyor... İbrasızlık krizini zor da olsa aşmayı başaran Sarı-Kırmızılı yönetim şimdi de haciz şokuyla karşı karşıya.

MEKTUBU GÖNDERDİ
Eski başkan Dursun Özbek'in iş ortağı Salih Çelen, Sarı-Kırmızılı kulübe haciz mektubu gönderdi. Özbek'in Ankara'daki otelinin ortağı ve aynı zamanda avukatı olan Çelen, İstanbul 37. İcra Dairesi'nden 23 Temmuz tarihli 8 milyon liralık haciz işlemi başlattı.



YAZI TFF'YE DE GİTTİ
Çelen'in aynı yazıyı Spor Toto, Futbol Federasyonu, Basketbol ve Voleybol Federasyonu ile yayıncı kuruluşa da gönderdiği ortaya çıktı. Başkan Mustafa Cengiz'in konuyla ilgili olarak "Ana parayı zaten ödeyeceğiz ancak faiz ödemeyiz" dediği gelen bilgiler arasında.



CENGİZ'E DESTEK VAR
Taraftarlar yaşananlara büyük tepki gösterdi... Dursun Özbek'e adeta ateş püsküren taraftarlar, Mustafa Cengiz ve yönetime de destek çıktı.

YİNE KARŞI KARŞIYALAR
ve eski başkan yine karşı karşıya geldi. Ortalık toz duman oldu.

​HELVACI: HİÇ DOĞRU BULMUYORUM
G.Saray eski ikinci başkanı Mehmet Helvacı yaşananları değerlendirdi. Helvacı, "Hiç alışık olmadığımız şeyler. Eski başkanın borcunu farklı bir yolla almaya çalışmasını ben doğru bulmam" dedi.

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