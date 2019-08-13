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  • 13.08.2019 13:38
  • Son Güncelleme: 13.08.2019 13:38

Trabzon transferini resmen duyurdu

Trabzon, Yusuf Yazıcı'nın Lille gönderilmesi karşılığında kadrosuna kattığı transferini Kamuoyu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklama ile resmen duyurdu.

Trabzonspor yeni transferi resmen duyurdu

Trabzon, Fransız ekibi Lille'den Yusuf Yazıcı'nın transferi karşılığında kadrosuna kattığı ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi.

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;
Profesyonel futbolcu Edgar Miguel Le ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;
2019/20 futbol sezonu için 650.000.-EUR garanti ücret,
2020/21 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret,
2021/22 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması durumunda ise oyuncuya;
2022/23 opsiyon sezonu için 800.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.

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