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dünden razı!

’nin etmek istediği , Sarı-Lacivertliler’e gelmeyi çok istiyor... Ancak yönetim, Kolarov’dan sonuç alamazsa onu bitirecek.

Rıza Durmusi dünden razı!
'de sol kanat i için önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, öncelikli olarak Romalı 'un transferini bitirmekte kararlı... Ancak Sırp yıldızda başarısız olursa ibre Laziolu 'ye dönecek... Danimarkalı oyuncu ile temas kuran Fenerbahçe'nin yıldız oyuncudan 'Gelirim' yanıtı aldığı öğrenildi. 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunun takımdan ayrılmak istediği ve 'de oynamak için can attığı bildirildi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin bayram sonrasında Laziolu yöneticilerle bir araya gelip transfer şartlarını masaya yatıracağı bildirildi.

2023'TE SONA ERİYOR
Danimarkalı sol kanat oyuncusu Rıza Durmusi'nin Lazio ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. 25 yaşındaki yıldız geçen yıl transfer edilmişti

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