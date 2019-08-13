Rıza Durmusi dünden razı!

Fenerbahçe'de sol kanat transferi için önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, öncelikli olarak Romalı Alexandar Kolarov'un transferini bitirmekte kararlı... Ancak Sırp yıldızda başarısız olursa ibre Laziolu Rıza Durmusi'ye dönecek... Danimarkalı oyuncu ile temas kuran Fenerbahçe'nin yıldız oyuncudan 'Gelirim' yanıtı aldığı öğrenildi. 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunun takımdan ayrılmak istediği ve Süper Lig'de oynamak için can attığı bildirildi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin bayram sonrasında Laziolu yöneticilerle bir araya gelip transfer şartlarını masaya yatıracağı bildirildi.
2023'TE SONA ERİYOR
Danimarkalı sol kanat oyuncusu Rıza Durmusi'nin Lazio ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. 25 yaşındaki yıldız geçen yıl transfer edilmişti
2023'TE SONA ERİYOR
Danimarkalı sol kanat oyuncusu Rıza Durmusi'nin Lazio ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. 25 yaşındaki yıldız geçen yıl transfer edilmişti
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.