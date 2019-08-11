Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'in Trabzonspor'dan transfer ettiği Yusuf Yazıcı, Nantes'ı 2-1 yendikleri karşılaşmada yeni takımının formasını ilk kez giydi.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'in Trabzonspor'dan transfer ettiği Yusuf Yazıcı, Nantes'ı 2-1 yendikleri karşılaşmada yeni takımının formasını ilk kez giydi.
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