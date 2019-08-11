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  • 11.08.2019 19:24
  • Son Güncelleme: 11.08.2019 19:24

Ligue 1'deki ilk maçına çıktı

(Ligue 1) ekibi Lille'in 'dan ettiği , Nantes'ı 2-1 yendikleri karşılaşmada yeni takımının formasını ilk kez giydi.



Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'in Trabzonspor'dan transfer ettiği Yusuf Yazıcı, Nantes'ı 2-1 yendikleri karşılaşmada yeni takımının formasını ilk kez giydi.

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