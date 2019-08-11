Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray, İtalyan ekibi Fiorentina ile hazırlık karşılaşmasında mücadele edecek. Bu nedenle taraftarlar arama motorlarında Fiorentina Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, GS Fiorentina hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı...

FİORENTİNA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fiorentina Galatasaray hazırlık maçı Artemio Franchi Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma 11 Ağustos Pazar günü TSİ 22.00'de başlayacak.