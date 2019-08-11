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  • 11.08.2019 18:39
  • Son Güncelleme: 11.08.2019 18:39

ne zaman, saat kaçta? GS Fiorentina hangi kanalda yayınlanacak?

Son olarak Akhisarspor'u 1-0 yenerek Süper Kupa'yı kazanan Galatasaray, Süper Lig öncesi Fiorentina ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar İtalya'nın köklü ekibi Fiorentina'ya konuk olacak. Bu nedenle futbolseverler ne zaman, saat kaçt sorularına yanıt arıyor. Peki, GS Fiorentina hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçına dair bilgiler...

Galatasaray Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta?

Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray, İtalyan ekibi Fiorentina ile hazırlık karşılaşmasında mücadele edecek. Bu nedenle taraftarlar arama motorlarında Fiorentina Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, GS Fiorentina hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı...

FİORENTİNA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fiorentina Galatasaray hazırlık maçı Artemio Franchi Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma 11 Ağustos Pazar günü TSİ 22.00'de başlayacak.

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