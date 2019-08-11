Bir süre önce TFF'den yapılan açıklamada, 2019-2020 Süper Lig sezonunun Cemil Usta Sezonu olarak oynanacağı açıklanmıştı. Taraftarlar yeni sezon öncesi heyecanla Süper Lig ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, İlk hafta maçları ne zaman başlayacak? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

16 Ağustos Cuma günü yeni sezonun ilk maçında Yukatel Denizlispor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 16, 17, 18 ve 19 Ağustos 2019 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

2019-2020 SÜPER LİG FİKSTÜRÜ İÇİN TIKLAYINIZ