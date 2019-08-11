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  • 11.08.2019 17:16
  • Son Güncelleme: 11.08.2019 17:16

Onyekuru'nun yeni takımı belli oldu

Geçtiğimiz yıl 'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan 'nun yeni takımı Monaco oldu. Nijeryalı yıldızın Fransız takımı ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Onyekuru'nun yeni takımı belli oldu

Geçen sezonu 'da geçiren Onyekuru'nun yeni takımı belli oldu. Nijeryalı futbolcu yeni takımıyla 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Premier Lig takımlarından Everton'un futbolcusu 'nun yeni adresi belli oldu.

İngiltere'de çalışma izni alamadığı için Monaco'ya transfer süreci sancılı geçen Nijeryalı futbolcunun işlemlerinin tamamlandığı ifade edildi.

Nijerya kaynaklı e göre Monaco'ya giden Onyekuru, yeni takımıyla 5 yıllık sözleşme imzalayacaj

Everton, Onyekuru transferinden 15 milyon euro bonservis geliri elde edecek.

CHADLİ'NİN BOŞLUĞUNU DOLDURACAK
Öte yandan Anderlecht de, Monaco'dan Nacer Chadli'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Geçen sezon Beşiktaş'ın çok istediği Chadli, yeni sezonda Anderlecht forması giyecek

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