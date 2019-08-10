Fenerbahçe Kulübü, Danimarkalı futbolcu Mathias Jorgensen'i (Zanka) transfer ettiğini açıkladı. Deneyimli stoper Zanka ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.



Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, deneyimli Danimarkalı stoper Mathias 'Zanka' Jattah-Njie Jorgensen ve kulübü Huddersfield Town ile anlaşmaya varmıştır.





3+1 yıllık anlaşmaya imza atan 1990 doğumlu oyuncuya Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, "Çubuklu" ile birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

