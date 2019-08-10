Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 10.08.2019 19:58
  • Son Güncelleme: 10.08.2019 20:14

() ini resmen açıkladı

Son dakika haberine göre Kulübü, Danimarkalı futbolcu 'i () ettiğini açıkladı. Deneyimli stoper Zanka ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!

Kulübü, Danimarkalı futbolcu 'i () ettiğini açıkladı. Deneyimli stoper Zanka ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, deneyimli Danimarkalı stoper Mathias 'Zanka' Jattah-Njie Jorgensen ve kulübü Huddersfield Town ile anlaşmaya varmıştır.

3+1 yıllık anlaşmaya imza atan 1990 doğumlu oyuncuya Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, "Çubuklu" ile birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFenerbahçe Mathias Jorgensen (Zanka) transferini resmen açıkladı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri