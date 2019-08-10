Fenerbahçe Kulübü, Danimarkalı futbolcu Mathias Jorgensen'i (Zanka) transfer ettiğini açıkladı. Deneyimli stoper Zanka ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüz, deneyimli Danimarkalı stoper Mathias 'Zanka' Jattah-Njie Jorgensen ve kulübü Huddersfield Town ile anlaşmaya varmıştır.
3+1 yıllık anlaşmaya imza atan 1990 doğumlu oyuncuya Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, "Çubuklu" ile birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"
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