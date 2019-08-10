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  • 10.08.2019 22:22
  • Son Güncelleme: 10.08.2019 22:22

son hazırlık maçında berabere kaldı

öncesi son hazırlık maçını Yunanistan ekibi Panathinaikos ile oynadı. 'nda oynanan ve yaklaşık 2 bin taraftarın seyrettiği karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş son hazırlık maçında berabere kaldı

öncesi son hazırlık maçını Yunanistan ekibi Panathinaikos ile oynadı. 'nda oynanan ve yaklaşık 2 bin taraftarın seyrettiği karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Teknik direktör , Panathinaikos karşısında tam 7 altyapı oyuncusunu 11'e koyarken, as takımdan Lens ve kiralık gönderilmesi düşünülen Mirin, Orkan ve Umut Nayir kadroyu tamamlayan isimler oldu.

Beşiktaş, Panathinaikos karşısına Ersin, Kerem, Mirin, Erdoğan, Rıdvan, Kartal, Muhayer, Erdem, Lens, Orkan ve Umut 11'i ile çıkarken, yedekler de yine altyapı oyuncularından kuruldu.



İlk 20 dakikada oldukça etkili olan Beşiktaş'ın gençleri bir topu direkten dönmesine rağmen 12'nci dakikada Erdem ile öne geçti. 20'nci dakikadan sonra üstünlüğü Panathinaikos'a veren siyah beyazlılar kontra ataklarla gol bulmaya çalıştı. 37'nci dakikada Muhayer skoru 2-0 yapan golü atarken, ilk devre bu skorla tamamlandı.

Panathinaikos ikinci devrenin 61'inci dakikasında Donis ile farkı 1'e indirdi. 79'uncu dakikada yine Donis skoru belirleyen golü attı ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

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