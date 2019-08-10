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  • 10.08.2019 15:32
  • Son Güncelleme: 10.08.2019 15:35

Alman devi 'e talip oldu |

22 yaşındaki milli yıldızımız 'e Bayern kancası! Leroy Sane'nin sakatlanmasının ardından kanat transferi için düğmeye basan 'in hedefi Cengiz Ünder oldu....

Cengiz bombası! Dünya devine gidiyor...

İtalya basınının önde gelen temsilcilerinden Sky Italia, Bayern'in Inter'den Ivan Perisic ve 'dan Türk futbolcu 'i hedeflediğini iddia etti.

Ayrıca Alman devinin her iki oyuncuyu birden de alabileceğini belirten haberde, iki oyuncunun sık sık kanat değiştirmeyi sevdiği ve birlikte oynayabilecekleri bildirildi.

6 GOL 11 ASİST

İsmi transferde daha önce 'le de anılan 22 yaşındaki milli futbolcu Cengiz Ünder, bir bölümünü sakat geçirdiği geçen sezonda Roma formasıyla 33 maça çıktı ve 6 gol, 11 asistle oynadı.

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