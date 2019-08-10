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  • 10.08.2019 13:38
  • Son Güncelleme: 10.08.2019 13:38

, için İstanbul'a gelecek İngilizleri uyardı

ve , 14 Ağustos akşamı maçında kozlarını paylaşacak... , Süper Kupa maçı öncesi bir bülten yayınladı. Bültende İstanbul'a gelecek İngiliz taraftarlara hem önerilerde hem de uyarılarda bulunuldu.

İngilizler uyardı: Türkiye'de sakın bunu yapmayın
, ile arasında oynanacak maçı öncesi İstanbul'a gelecek taraftarlara "Diyet yapın, kilo almanız kaçınılmaz" diye uyardı ve "Döner, kebap denemeye değer, baklava, kadayıf, künefe, katmer favori tatlılar deneyin" tavsiyelerinde bulundu.

14 Ağustos'ta Beşiktaş Park'ta Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak karşılaşma öncesinde bir bülten yayınlayan UEFA, Türkiye'nin zengin mutfağı ile ilgili öneriler sundu:

- İstanbul'a gelmeden sağlam bir diyet yapın. Çünkü burada Türk mutfağına girince kilo almanız kaçınılmaz olacaktır.
- Döner ve Adana kebap mutfağın sac ayakları. Lahmacun ve pide denemeye değer.
- Baklava, kadayıf favori tatlıları, künefe ve katmer de sıcak alternatifler.

"HAFTA SONU KALABALIK"

- Yumuşak bir içecek istiyorsanız ayran için.
- Meze sipariş ettiyseniz, yanına alkol söylemeyi de düşünmelisiniz.
- Ayasofya, Sultanahmet, Topkapı Sarayı'nı keşfedebilirsiniz.
- Yürüyüş için İstiklal Caddesi, boğaz kenarı ya da Belgrad Ormanı tercih edilebilir. Hafta sonları çok kalabalık oluyor.

'TAKSİCİ' UYARISI
Liverpool Echo gazetesi de Türkiye'ye gelecek Liverpool taraftarlarını uyaran bir özel habere imzasını attı. Liverpool taraftarından İstanbul'da taksi dolandırıcılığına karşı dikkatli olmaları uyarısı yaparak, "Riski azaltmak için lisanslı taksileri kullanmalı ve mutlaka taksimetreyi açtırmalı. Türk ulusuna hakaret etmek, bayrağına zarar vermek suç teşkil etmektedir. Eğer bu yüzden hüküm giyerseniz 6 aydan 3 yıla kadar hapse girebilirsiniz" dendi.

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