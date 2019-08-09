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  • 09.08.2019 13:38
  • Son Güncelleme: 09.08.2019 14:05

Son dakika: Cemil Usta sezonu ilk hafta hakemleri belli oldu

'de 2019/2020 sezonunun ilk haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Açılış maçı olan Denizlispor - mücadelesinde Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Kapanış mücadelesi olan - Gazişehir BB maçını ise Arda Kardeşler yönetecek.

Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı

TFF''den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in ilk haftasında görev alacak hakemler şöyle:

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