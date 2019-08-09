Spor Toto Süper Lig'de 2019/2020 sezonunun ilk haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Açılış maçı olan Denizlispor - Galatasaray mücadelesinde Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Kapanış mücadelesi olan Fenerbahçe - Gazişehir BB maçını ise Arda Kardeşler yönetecek.
TFF''den yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in ilk haftasında görev alacak hakemler şöyle:
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