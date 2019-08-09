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  • 09.08.2019 17:41
  • Son Güncelleme: 09.08.2019 17:54

Son dakika: Fenerbahçe'nin eski yıldızı Skrtel resmen Atalanta'da

Son dakika haberine göre 3 sezondur Fenerbahçe'de forma giyen Slovak stoper , İtalya'nın Atalanta takımına transfer oldu. Atalanta bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

F.Bahçe'nin eski yıldızının yeni takımı belli oldu

3 yıllık Fenerbahçe macerası sona eren ve sarı lacivertli kulüple yollarını ayıran 'in yeni takımı belli oldu. Akşam'ın haberine göre tecrübeli Slovak stoper, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Atalanta ile 1+1 yıllık anlaşma imzaladı.

BAŞAKŞEHİR VE BEŞİKTAŞ İLE DE GÖRÜŞTÜ
Bonservisi elinde olduğu için Başakşehir ve Beşiktaş'la da görüşen, Fenerbahçe'den ise yıllık 2,5 milyon euro talep eden 34 yaşındaki futbolcunun, Atalanta'dan yıllık 1 milyon euro kazanacağı bildirildi.

SKRTEL'İN EŞİ İSTANBUL'DA KALMAK İSTEDİ
Öte yandan İtalya'nın saygın gazetelerinden biri olan La Gazzetta dello t, Martin Skrtel'in eşi Barbara'nın İstanbul'da kalmak istediğini ancak deneyimli futbolcunun Şampiyonlar Ligi nedeniyle Atalanta'ya gitmek istediğini ve eşini ikna ettiğini yazdı.

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