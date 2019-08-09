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Elyounoussi’de son tango!

, Southampton forması giyen Elyounoussi’de ısrarcı. Yönetim, İngilizler’e son teklifini sunacak.

Elyounoussi’de son tango!
Beşiktaş transferde sıcak saatler yaşıyor. Siyah-Beyazlılar, sol kanat oyuncusu Mohamed Elyounoussi için son kozunu oynayacak.

YENİ HAMLE
Kartal, daha önce kiralama teklifi yaptığı 26 yaşındaki yıldız için yeni bir hamle yapacak. Siyah-Beyazlılar'ın oyuncuya ve kulübe sunacağı ücreti artıracağı bildirildi.



24 MAÇ 5 GOL
Norveç 'nda 24 kez forma giyen Elyounoussi 5 kez fileleri havalandırdı. Yıldız oyuncu, sağ kanatta da oynayabiliyor.

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