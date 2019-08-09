Karakterli bir takımız

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Sparta Prag maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sparta Prag'ın kolay bir takımmış gibi gösterildiğini ama hiç de olmadığını söyleyen Karaman şu ifadeleri kullandı: Başlangıçlar her zaman zordur. Beklemediğimiz anda 2-0 geriye düştük. Oyuncularım maça karakterlerini koydular. Harika bir geri dönüş oldu. Avantaj bizde. Umarım evimizde turu geçen taraf oluruz...