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Karakterli bir takımız

, “Prag kolay bir takım değil. Maça karakterimizi koyduk. Avantaj artık bizde” dedi.

Karakterli bir takımız
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Sparta Prag maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sparta Prag'ın kolay bir takımmış gibi gösterildiğini ama hiç de olmadığını söyleyen Karaman şu ifadeleri kullandı: Başlangıçlar her zaman zordur. Beklemediğimiz anda 2-0 geriye düştük. Oyuncularım maça karakterlerini koydular. Harika bir geri dönüş oldu. Avantaj bizde. Umarım evimizde turu geçen taraf oluruz...

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