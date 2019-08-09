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futbol tarihinin en büyük transferlerinden birisi gerçekleşiyor...uzun süredir gündeminde yer alan'yu kadrosuna katıyor.'ın Kolombiyalı golcüyle ilgiliaçıklaması yapması bekleniyor. İşte yılın transferinde gelinen son durum:gece'dan '' yazarak bir bakıma transferini açıklayan'nun'ya yaptığı büyük baskı sonuç verdi.yelkenleri suya indirdi.