Türk futbol tarihinin en büyük transferlerinden birisi gerçekleşiyor... Galatasaray uzun süredir gündeminde yer alan Radamel Falcao'yu kadrosuna katıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Kolombiyalı golcüyle ilgili 48 saat içinde KAP açıklaması yapması bekleniyor. İşte yılın transferinde gelinen son durum:
FALCAO BASKI ALTINA ALDI!
Önceki gece Instagram'dan 'Cimbombom' yazarak bir bakıma transferini açıklayan Falcao'nun Monaco'ya yaptığı büyük baskı sonuç verdi. Fransızlar yelkenleri suya indirdi.
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