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Falcao'ya kavuşuyor! Falcao'nun imza atması an meselesi, KAP bekleniyor...

’dan ‘Cimbombom’ yazarak bir bakıma ini açıklayan Falcao’nun ’ya yaptığı büyük baskı sonuç verdi. Fransızlar yelkenleri suya indirdi. Monaco'nun içinde Kolombiyalı yıldızı serbest bırakması ya da sembolik bir rakama G.Saray ile anlaşması bekleniyor... Ardından da 'şov' başlayacak.



Türk futbol tarihinin en büyük transferlerinden birisi gerçekleşiyor... Galatasaray uzun süredir gündeminde yer alan Radamel Falcao'yu kadrosuna katıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Kolombiyalı golcüyle ilgili 48 saat içinde KAP açıklaması yapması bekleniyor. İşte yılın transferinde gelinen son durum:

FALCAO BASKI ALTINA ALDI!
Önceki gece Instagram'dan 'Cimbombom' yazarak bir bakıma transferini açıklayan Falcao'nun Monaco'ya yaptığı büyük baskı sonuç verdi. Fransızlar yelkenleri suya indirdi.

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