Diagne yine elde kaldı

Cimbom'da birkez daha Mbaye Diagne hüsranı yaşanıyor... Şu ana kadar Senegalli yıldızı satmayı başaramayan Galatasaray yönetimi, üç gün önce Aston Villa'dan gelen teklif sonrası umutlanmıştı. Ancak hem Sarı-Kırmızılılar hem de Diagne'nin İngiliz kulübüyle yaptığı pazarlıklar sonuçsuz kaldı. Dün Premier Lig'de transfer penceresi kapandığı için Senegalli forvetin Ada'ya transfer umudu kalmadı. Bu gelişme sonrasında Galatasaray yönetimi birkez daha gözünü Katar ve Suudi Arabistan'a çevirmek zorunda kaldı. Ancak Mbaye Diagne'nin tutumu nedeniyle Sarı-Kırmızılı takımda kalma ihtimali her geçen gün daha da artıyor.
- Spor
- 09.08.2019
- Gazete
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