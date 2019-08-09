Fenerbbahçe'nin İstanbul'a getirttiği 1.89 boyundaki Danimarkalı spoter Zanka teknik anlamda vasat bir oyuncu olsa da iyi bir atletizm özelliklerine sahip olduğu bildirildi.
ARANAN ÖZELLİKTE...
Fenerbahçe'nin en büyük zaafı olan arkaya adam kaçırma problemenine sürati ve çabukluğuyla çare olabilecek bir isim. En önemli zaafı ise zaman zaman konsantrasyon kaybı yaşaması ve bunu yaşadığı anlarda özellikle kör noktadaki adamı kaçırması olarak gösteriliyor.
DANİMARKA'NIN BANKOSU...
Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 38 maçın 24'ünde ilk 11'de forma giyen tecrübeli stoper Zanka, Danimarka Milli Takımı ile tüm maçlarda ilk 11'de forma giydi.
BONSERVİSİNE 2 MİLYON EURO
Huddersfield bonservis bedeli için kapıyı 3.5 milyon Euro'dan açsa da Zanka'nın 1 yılllık kontratı kaldığı için rakam 2 milyon Euro'ya indi.
ARANAN ÖZELLİKTE...
Fenerbahçe'nin en büyük zaafı olan arkaya adam kaçırma problemenine sürati ve çabukluğuyla çare olabilecek bir isim. En önemli zaafı ise zaman zaman konsantrasyon kaybı yaşaması ve bunu yaşadığı anlarda özellikle kör noktadaki adamı kaçırması olarak gösteriliyor.
DANİMARKA'NIN BANKOSU...
Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 38 maçın 24'ünde ilk 11'de forma giyen tecrübeli stoper Zanka, Danimarka Milli Takımı ile tüm maçlarda ilk 11'de forma giydi.
BONSERVİSİNE 2 MİLYON EURO
Huddersfield bonservis bedeli için kapıyı 3.5 milyon Euro'dan açsa da Zanka'nın 1 yılllık kontratı kaldığı için rakam 2 milyon Euro'ya indi.
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