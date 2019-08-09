Dünyada sakal krizi! Son yılların erkek modasında etkili olan sakal akımı ekonomiyi de etkiledi. 118 yıllık Gillette, 8 milyar dolar zarar etti. P&G yetkilisi Jon Moeller, "Sakal tıraşına rağbetin azalması doğal olarak tıraş bıçakları ve traş sonrası bakım ürün satışlarımızı olumsuz etkiledi. Artık yeni moda şart" dedi.

Spor dünyası, Hollywood ve sonrasında gençlerin büyük bir bölümü sakal modasına uydu... Bu moda ile birlikte ünlü tıraş bıçağı markası Gillette'i de büyük kriz yaşadı. Sakal tutkusu, 118 yıllık markayı 8 milyar dolardan fazla zarara uğrattı.



P&G yetkilisi Jon Moeller, "Sakal tıraşına rağbetin azalması doğal olarak tıraş bıçakları ve traş sonrası bakım ürün satışlarımızı olumsuz etkiledi. Artık yeni moda şart" dedi. Dünyaca ünlü markadaki dev kaybı değerlendiren ABD basınında "Jake Gyllenhaal, Drake ve daha birçok ünlünün artık kirli sakalı var.



Gençler ayrıca iş yerinde ciddi gözükmek için de sakal bırakıyor. Artık dünya genelinde neredeyse her 5 gençten 4'ü sakal bırakıyor. Bebek yüzlü Leonardo Di Caprio ve Brad Pitt modası artık geride kaldı" yorumları yapıldı.