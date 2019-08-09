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rövanşa bıraktı

Yeni spor 3. ön eleme turunda Partizan’a Belgrad’da 3-1 yenildi.

Malatya rövanşa bıraktı
UEFA 3. ön eleme turu ilk maçında spor, Partizan'a Belgrad'da 3-1 yenildi. 4. dakikada Soumah'ın sağdan pasında Sadiq, boş pozisyonda ağları buldu: 1-0. 59'da Gökhan'ın sert şutu direkte patladı. 67'de Asano sol çaprazdan farkı 2'ye çıkardı: 2-0. 84'de Cheabake ile Malatya golü buldu: 2-1. 90'da Soumah penaltıdan skoru belirledi: 3-1. Rövanş 15 Ağustos'ta Malatya'da.

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