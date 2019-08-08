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3. ön eleme turunda , saat 19.00’da deplasmanına çıkacak... Yeni spor 22.00’de Partizan’a konuk olacak.

Trabzon&Malatya zor sınavda
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor bu akşam 3. ön eleme turu ilk maçlarına çıkacak. Trabzonspor saat 19.00'da Çekya'da Sparta Prag'a konuk olacak. Generali Arena'daki karşılaşmayı İspanyol hakem Jose Luis Munuera Montero yönetecek. Saat 22.00'de ise kalplerimiz Yeni Malatya ile atacak. Sarı-Kırmızılılar, Sırbistan'da Partizan'ın önüne çıkacak. Mücadelede Rus Sergei Ivanov düdük çalacak.

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