Sparta Prag Trabzonspor maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor. Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan katılan Trabzonspor, Avrupa'da ilk sınavının bugün verecek. Çek ekibi Sparta Prag ile mücadele edecek Trabzonspor'un karşılaşma detayları belli oldu. Peki, Sparta Prag Trabzonspor maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşma ile ilgili merak edilenler...

SPARTA PRAG - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki ilk maçı deplasmanda oynanacak. Sparta Prag - Trabzonspor arasındaki ilk karşılaşma 8 Ağustos'ta oynanacak. Karşılaşmanınsaati ve yayın bilgileri henüz belli olmadı.

İkinci maç ise Trabzon'da oynanacak. Trabzonspor - Sparta Prag rövanş maçı ise 15 Ağustos'ta oynanacak.