Bir süredir ismi Galatasaray ile anılan Radamel Falcao, Galatasaray'ın Süper Kupa'yı kazandığı karşılaşmanın ardından kaleci Muslera'nın fotoğrafına taraftarı heyecanlandıran bir yorum yaptı. Cimbom'un sıcak temasta olduğu Radamel Falcao fotoğrafın altına,"Cimbombom" yazarak sosyal medyayı salladı. Taraftarlar şimdi Radamel Falcao kimdir sorusuna yanıt arıyor.

RADAMEL FALCAO KİMDİR?

Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao 10 Şubat 1986'da Santa Marta'da dünyaya geldi. Şu anda Ligue 1 ekibi AS Monaco forması giymektedir. Kolombiya millî futbol takımının da önemli oyuncularından biridir. Falcao, 2010-11 sezonunda Porto'yla, 2011-12 sezonunda ise Atlético Madrid'le Avrupa Ligi Kupası'nı kazanmıştır. Ayrıca Atlético Madrid'le 2012 UEFA Süper Kupası'nı da kazanmıştır.