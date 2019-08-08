Londra’da 'Mesut' değil

Irkçılık nedeniyle Alman Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde büyük bir korku atlattı. İngiliz takımı Arsenal'de forma giren Türk futbolcu, takım arkadaşı Kolasinac ile Londra'da bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırganlar ise kaçtı. Arsenal ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Özil'in, saldırının ardından Londra'dan ayrılma kararı aldığı ortaya çıktı. Yıldız futbolcuya Amerikan ekibi DC United'ın talip olduğu ve transferin en geç ocak ayında gerçekleşeceği iddiaları ortaya atıldı.
Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, Londra'da saldırıya uğradı. Canını zor kurtardı.
Mesut ve eşi Amine, saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.
İngiltere'den ayrılma kararı aldı. ABD'li ekip DC United ile transfer görüşmeleri yapmaya başladı.
Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, Londra'da saldırıya uğradı. Canını zor kurtardı.
Mesut ve eşi Amine, saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.
İngiltere'den ayrılma kararı aldı. ABD'li ekip DC United ile transfer görüşmeleri yapmaya başladı.
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