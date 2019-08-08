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’da 'Mesut' değil

Londra’da 'Mesut' değil
Irkçılık nedeniyle Alman Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde büyük bir korku atlattı. İngiliz takımı 'de forma giren Türk futbolcu, takım arkadaşı Kolasinac ile 'da bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırganlar ise kaçtı. Arsenal ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Özil'in, saldırının ardından Londra'dan ayrılma kararı aldığı ortaya çıktı. Yıldız futbolcuya Amerikan ekibi DC United'ın talip olduğu ve in en geç ocak ayında gerçekleşeceği iddiaları ortaya atıldı.



Arsenal'de forma giyen , Londra'da saldırıya uğradı. Canını zor kurtardı.



Mesut ve eşi Amine, saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.



'den ayrılma kararı aldı. ABD'li ekip United ile transfer görüşmeleri yapmaya başladı.

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