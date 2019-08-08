CANLI | Partizan - Yeni Malatyaspor

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Yeni Malatyaspor, deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan'a konuk oluyor.

Partizan Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi Rusya Futbol Federasyonu'ndan Sergei Ivanov yönetecek. Ivanov'un yardımcılıklarını Rus hakemler Roman Usachev ve Dmitry Safyan yapacak.







​İŞTE İLK 11'LER

PARTIZAN: Stojkovic - Miletic, Ostojic, Pavlovic, Urosevic, Stevanovic, Zdjelar, Scekic, Tosic, Sadiq, Soumah

YENİ MALATYASPOR: Farnolle - Cheabake, Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Bifouma, Rahman Buğra Çağıran, Chaalali, Fofana, Jahovic