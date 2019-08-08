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  • 08.08.2019 21:14
  • Son Güncelleme: 08.08.2019 22:00

CANLI | Partizan -

3'üncü ilk maçında , deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan'a konuk oluyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

CANLI | Partizan - Yeni Malatyaspor

3'üncü ilk maçında , deplasmanda Sırbistan temsilcisi Partizan'a konuk oluyor.
Partizan Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi Rusya Futbol Federasyonu'ndan Sergei Ivanov yönetecek. Ivanov'un yardımcılıklarını Rus hakemler Roman Usachev ve Dmitry Safyan yapacak.



​İŞTE İLK 11'LER
PARTIZAN: Stojkovic - Miletic, Ostojic, Pavlovic, Urosevic, Stevanovic, Zdjelar, Scekic, Tosic, Sadiq, Soumah
YENİ MALATYASPOR: Farnolle - Cheabake, Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Bifouma, Rahman Buğra Çağıran, Chaalali, Fofana, Jahovic

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