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Villa piyangosu

’a i yatan Senegalli yıldıza talip oldu. ’da transfer yarın gece biteceğ i için kısa sürede olumlu-olumsuz sonuç alınacak...

Villa piyangosu
Transfer bütçesi açmak için Diagne'yi satmaya çalışan Galatasaray'da yeniden umut ışığı doğdu... Al Rayyan'a i son anda yatan Senegalli yıldıza, Premier Lig ekibi Aston Villa talip oldu.

İLK TEKLİF 10 MİLYON
İngiltere'de transfer dönemi yarın gece sona ereceği için kısa süre içinde pazarlıklarda olumlu-olumsuz sonuç alınacak. basınına yansıyan bilgilere göre Aston Villa, Galatasaray'a 10 milyon Euro teklif yaptı.

SATMAK ZORUNDALAR
Sarı-Kırmızılılar ise 13 milyon Euro istiyor. Ancak Diagne'yi satmak sorunda olan yönetimin 11 milyon Euro'ya bile 'evet' diyeceği öğrenildi.

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