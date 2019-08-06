Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 07.08.2019 02:16
  • Son Güncelleme: 07.08.2019 02:16

Süper Kupa finali maçı ne zaman, saat kaçta? GS Akhisarspor hangi kanalda?

Galatasaray ve Akhisarspor, Süper Kupa final karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. Final öncesi taraftarlar büyük bir heyecanla maçı hakkında araştırmalara başladı. Arama motorlarında merakla araştırılan sorular arasında Galatasaray Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta sorusu bulunuyor. Peki, GS Akhisarspor hangi kanalda? İşte cevabı...

Süper Kupa finali Galatasaray-Akhisarspor maçı ne zaman?

Son sezonun lig şampiyonu Galatasaray, Süper Kupa finalinde Akhisarspor ile mücadele edecek. Final öncesinde karşılaşmayı canlı olarak takip edecek olan futbolseverler Süper Kupa finali hakkında arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Süper Kupa finali Galatasaray Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Galatasaray Akhisarspor maçına dair merak edilenler...

GALATASARAY AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Akhisarspor karşılaşması, 7 Ağustos 2019 Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak. Maç ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriSüper Kupa finali Galatasaray Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta? GS Akhisarspor hangi kanalda?
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri