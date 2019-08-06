Son sezonun lig şampiyonu Galatasaray, Süper Kupa finalinde Akhisarspor ile mücadele edecek. Final öncesinde karşılaşmayı canlı olarak takip edecek olan futbolseverler Süper Kupa finali hakkında arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Süper Kupa finali Galatasaray Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Galatasaray Akhisarspor maçına dair merak edilenler...

GALATASARAY AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Akhisarspor karşılaşması, 7 Ağustos 2019 Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak. Maç ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.