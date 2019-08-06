Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Radamel Falcao cephesinde sürpriz gelişmeler yaşandı.
Daha önce Radamel Falcao'nun eşinin, sosyal medyada takipleştiği Türk mimar Şafak Çak, Kolombiyalı futbolcuyla Fransa'da bir araya geldi.
"YAKINDA BARBEKÜYE BEKLİYORUM"
Bu görüşmeden bir fotoğraf paylaşan Şafak Çak, "Yakında barbeküye bekliyorum" ifadelerini kullandı.
FALCAO'DAN BEĞENİ VE PAYLAŞIM
Türk mimarın paylaşımını beğenen Kolombiyalı futbolcu, aynı fotoğrafı kendi hesabından da paylaştı.
Sosyal medyada yaşanan bu hareketlilik, sarı-kırmızılı taraftarların heyecanlanmasına sebep oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.