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  • 07.08.2019 01:24
  • Son Güncelleme: 07.08.2019 01:24

inde taraftarını heyecanlandıran paylaşım!

inde sıcak saatler yaşanıyor. 'da Radamel Falcao ile bir araya gelen Türk mimar 'ın yaptığı paylaşım, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Falcao transferinde heyecanlandıran paylaşım!

'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği cephesinde sürpriz gelişmeler yaşandı.

Daha önce Radamel Falcao'nun eşinin, sosyal medyada takipleştiği Türk mimar , Kolombiyalı futbolcuyla 'da bir araya geldi.

"YAKINDA BARBEKÜYE BEKLİYORUM"
Bu görüşmeden bir fotoğraf paylaşan Şafak Çak, "Yakında barbeküye bekliyorum" ifadelerini kullandı.



FALCAO'DAN BEĞENİ VE PAYLAŞIM
Türk mimarın paylaşımını beğenen Kolombiyalı futbolcu, aynı fotoğrafı kendi hesabından da paylaştı.

Sosyal medyada yaşanan bu hareketlilik, sarı-kırmızılı taraftarların heyecanlanmasına sebep oldu.

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