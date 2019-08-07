Galalatasaray Akhisarspor Süper Kupa maçı hangi kanalda yayınlanacak? Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım unvanına sahip Galatasaray, Süper Kupa'da Akhiasrspor ile 2. kez karşı karşıya gelecek. Başkent Ankara, ikinci kez TFF Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak. Peki, TFF Süper Kupa finali hangi kanalda, şifreli mi? 2019 Galatasaray Akhisarspor maçı saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

GALATASARAY - AKHİSARSPOR SÜPER KUPA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

TFF Süper Kupa'da Galatasaray ile Akhisarspor karşı karşıya geliyor. Galatasaray - Akhisarspor maçı 7 Ağustos Çarşamba günü saat 21.30'da başlayacak. Ankara Eryaman Stadyumu'nda heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma Atv kanalından canlı olarak yayınlanacak.

TFF'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Galatasaray ile Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü 20.45'te oynanacağı ilan edilen TFF Süper Kupa müsabakasının başlama saati değiştirildi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda maç, saat 21.30'da başlayacak."