Kanarya skoru koruyamadı! Fenerbahçe 2-2 Cagliari Maç sonucu
Sezona flaş transferlerle giriş yapan Fenerbahçe, İtalya Seri A ekiplerinden Cagliari ile Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler ilk yarısını 2-0 önde kapattığı mücadeleden 2-2- beraberlikle ayrıldı.
Fenerbahçe, İtalya Seri A ekiplerinden Cagliari ile Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler ilk yarısını 2-0 önde kapattığı mücadeleden 2-2- beraberlikle ayrıldı.
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