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  • 07.08.2019 22:30
  • Son Güncelleme: 07.08.2019 22:30

Kanarya skoru koruyamadı! 2-2 Cagliari Maç sonucu

Sezona flaş transferlerle giriş yapan , İtalya Seri A ekiplerinden Cagliari ile 'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler ilk yarısını 2-0 önde kapattığı mücadeleden 2-2- beraberlikle ayrıldı.

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