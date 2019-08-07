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  • 07.08.2019 16:29
  • Son Güncelleme: 07.08.2019 16:29

maçı hangi kanalda? 2019 FB Cagliari hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta başlıyor?

maçı hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla girmeye hazırlanan Fenerbahçe, İtalyan temsilcisi Cagliari ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı yakından takip etmek isteyen taraftarlar, maçın hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyorlar. Peki, , ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe-Cagliari maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Cagliari maçı hangi kanalda? Spor Toto Süper Lig'in başlamasına kısa süre kala Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın öğrencileri, bugün yeni sezon öncesinde Cagliari karşısında hazırlık maçına çıkıyor. Peki, Fenerbahçe Cagliari hazırlık maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...

FENERBAHÇE - CAGLİARİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe ile Cagliari karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe - Cagliari maçı 7 Ağustos Çarşamba günü başlayacak. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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