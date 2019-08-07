Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 08.08.2019 00:26
  • Son Güncelleme: 08.08.2019 00:48

maçı hangi kanalda? 2019 Sparta Prag TS maçı ne zaman, saat kaçta?

Geçen sezon ligi 4. sırada bitiren Bordo-mavililer bu sezon UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Sparta Prag ile mücadele edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesi arama motorlarında maçıyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Merakla araştırılan soruların başında ise sorusu yer alıyor. Peki, , saat kaçta? İşte karşılaşmaya dair son detaylar...

Sparta Prag Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki ilk maçında Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek. Bordo mavililer Çekya temsilcisi Sparta Prag'a konuk olacak. Müsabakayı yakından takip edecek olan taraftarlar maçla ilgili detayları araştırıyor. Bu nedenle Sparta Prag Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusu merak ediliyor. Peki, Sparta Prag Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte cevabı...

SPARTA PRAG TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sparta Prag Trabzonspor maçı yarın TSİ 19.00'da başlayacak. Müsabakayı İspanyol hakem Jose Luis Munuera Montero yönetecek. Müsabaka, Sparta Prag'ın cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriSparta Prag Trabzonspor maçı hangi kanalda? 2019 Sparta Prag TS maçı ne zaman, saat kaçta?
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri