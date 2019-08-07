Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki ilk maçında Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek. Bordo mavililer Çekya temsilcisi Sparta Prag'a konuk olacak. Müsabakayı yakından takip edecek olan taraftarlar maçla ilgili detayları araştırıyor. Bu nedenle Sparta Prag Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusu merak ediliyor. Peki, Sparta Prag Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte cevabı...

SPARTA PRAG TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sparta Prag Trabzonspor maçı yarın TSİ 19.00'da başlayacak. Müsabakayı İspanyol hakem Jose Luis Munuera Montero yönetecek. Müsabaka, Sparta Prag'ın cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak.