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  • 07.08.2019 23:04
  • Son Güncelleme: 07.08.2019 23:04

maçı ne zaman, saat kaçta? 2019 Partizan Yeni Malatyaspor hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Yeni Malatyaspor Partizan ile mücadele edecek. Takımın taraftarları arama motorlarında şimdi merakla maçı ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. Peki, yayınlanacak? İşte Partizan Yeni Malatyaspor maçına dair merak edilenler...

Partizan Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Temsilcimiz Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sırbistan'ın Partizan takımıyla ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi futbolseverler Partizan Yeni Malatyaspor maçı hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Partizan Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Partizan Yeni Malatyaspor hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar...

PARTİZAN YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Partizan Yeni Malatyaspor karşılaşması yarın TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılamayı Rus hakem Sergei Ivanov yönetecek.

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