Temsilcimiz Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sırbistan'ın Partizan takımıyla ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi futbolseverler Partizan Yeni Malatyaspor maçı hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Partizan Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Partizan Yeni Malatyaspor hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar...

PARTİZAN YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Partizan Yeni Malatyaspor karşılaşması yarın TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılamayı Rus hakem Sergei Ivanov yönetecek.