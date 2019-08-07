Beşiktaş dün İstanbul'a getirdiği İspanyol defans oyuncusu Victor Ruiz'in transferini resmen açıkladı. 30 yaşındaki futbolcu son olarak Villarreal forması giymişti.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Villarreal kulübünden transfer edilen Victor Ruiz Torre ile 3 senelik sözleşme imzalanmıştır.



Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Victor Ruiz Torre'ye Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz.



Beşiktaş JK"