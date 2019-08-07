Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 07.08.2019 14:04
  • Son Güncelleme: 07.08.2019 14:18

Son dakika: transferini resmen açıkladı

Son dakika haberine göre dün İstanbul'a getirdiği İspanyol defans oyuncusu 'in transferini resmen açıkladı. 30 yaşındaki futbolcu son olarak Villarreal forması giymişti.

dün İstanbul'a getirdiği İspanyol defans oyuncusu 'in transferini resmen açıkladı. 30 yaşındaki futbolcu son olarak Villarreal forması giymişti.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
"Villarreal kulübünden transfer edilen Victor Ruiz Torre ile 3 senelik sözleşme imzalanmıştır.

Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Victor Ruiz Torre'ye Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz.

Beşiktaş JK"

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriSon dakika: Beşiktaş Victor Ruiz transferini resmen açıkladı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri