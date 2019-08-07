İtalyan basınından bomba iddia: Martin Skrtel...

Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona eren Martin Skrtel, yaz transfer döneminin sonlarına gelinmesine rağmen kendisine hâlâ kulüp bulamamıştı. Kariyerine hangi takımda devam edeceği büyük merak konusu olan 34 yaşındaki Slovak stoperle ilgili İtalyan basınındansa flaş bir iddia geldi.

Çizme'de yayın yapan Sky Sport İtalya televizyonu, Serie A ekiplerinden Atalanta'nın deneyimli savunmacıyla temasa geçtiğini duyurdu.





Haberde önümüzdeki sezon tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek olan İtalyan kulübünün kadrosunu deneyimli bir savunmacıyla güçlendirmek istediği ve bu nedenle Skrtel ismi üzerinde yoğunlaştığı belirtildi.