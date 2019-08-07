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  • 07.08.2019 12:59
  • Son Güncelleme: 07.08.2019 13:14

İtalyan basınından bomba iddia: ...

'yle sözleşmesi sona erdikten sonra kendisine bir türlü kulüp bulamayan Slovak stoper 'le ilgili İtalyan basınından flaş bir iddiası geldi.

İtalyan basınından bomba iddia: Martin Skrtel...

'yle sözleşmesi sona eren , yaz döneminin sonlarına gelinmesine rağmen kendisine hâlâ kulüp bulamamıştı. Kariyerine hangi takımda devam edeceği büyük merak konusu olan 34 yaşındaki Slovak stoperle ilgili İtalyan basınındansa flaş bir iddia geldi.

Çizme'de yayın yapan Sky Sport İtalya televizyonu, Serie A ekiplerinden Atalanta'nın deneyimli savunmacıyla temasa geçtiğini duyurdu.

Haberde önümüzdeki sezon tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek olan İtalyan kulübünün kadrosunu deneyimli bir savunmacıyla güçlendirmek istediği ve bu nedenle Skrtel ismi üzerinde yoğunlaştığı belirtildi.

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