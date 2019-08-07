Ligler ne zaman başlıyor? Futbolda yeni sezona geri sayım başladı. Futbolseverler yeni sezonunun hangi gün başlayacağını araştırırken, TFF tarafından Süper Lig'in ilk üç hafta programı açıklandı. Yeni sezon için heyecanlı bekleyiş sürerken, takımlar hazırlıklarına devam ediyorlar. Peki, ligler ne zaman başlıyor? 2019-2020 Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. ve 3. Lig hangi gün başlayacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

LİGLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 2019-2020 sezonu 16 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020'de tamamlanacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 1 Eylül 2019 tarihinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 25 Nisan 2020'de sona erecek.

Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamının ise daha sonra ilan edilecek.